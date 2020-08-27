شكرا لقرائتكم خبر عن ‏مانويل جوزيه بعد فوز الأهلي على الجونة: الأداء لم يعجبني على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على فوز الفريق الأحمر في مواجهة الجونة بالجولة 22 للدوري المصري.

وقال جوزيه في تصريحات لقناة الأهلي: «فريقنا كان الأفضل لكنه لم يشكل خطورة على مرمى المنافس، والفريق يفتقد اللاعبين أصحاب العقول».

وأضاف: «الشوط الثاني كان أفضل ومحمد الشناوي استطاع التصدي لهدف محقق للجونة، وحافظ على بقاء الأهلي في اللقاء».

وأردف: «الأهلي لم يعجبني على الإطلاق، ولكني سعدت بوجود الثنائي محمد نجيب وجدو وتقديمهما مستويات جيدة رغم تقدم عمرهما، كذلك عمرو بركات لاعب الجونة».

وأتم البرتغالي حديثه: «عندما انتقدت الجماهير مروان بسبب كرة التسلل في مباراة الزمالك، هو لم ير لاعب الزمالك وهو يغطي التسلل، ولا يصح أن ننتقد أي لاعب بهذا الشكل بسبب هذا الخطأ».

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