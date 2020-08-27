شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يوضح حجم إصابة أيمن أشرف.. وموقف صالح جمعة من مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تشخيص إصابة مدافع الفريق أيمن أشرف، بعد خروجه مصاباً من مباراة الجونة، التي فاز بها الفريق الأحمر.

وقال «عبدالحفيظ»، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «إم بي سي مصر»: «أيمن أشرف أصيب بكدمة خفيفة».

وأضاف: «محمد محمود، لاعب الفريق، سيعود للتواجد معنا خلال أسبوعين».

وعن صالح جمعة، قال مدير الكرة بالأهلي: «تبقى مشاركته في يد فايلر، واللاعب جاهز، وقد يشارك أمام المصري السبت المقبل».