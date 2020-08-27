شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: أتمنى انضمام عمرو السولية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بلاعب وسط الأهلي عمرو السولية، قائلًا إنه يتمنى انضمامه للزمالك.

وقال «زادة» في تصريحات تليفزيونية على قناة «تن» إنه يتمنى أيضًا انضمام عبدالله السعيد، نجم بيراميدز، إلى صفوف الفريق الأبيض

وأنهى تصريحاته مؤكداً ان الزمالك هو الأقوى من بين الأندية الأربعة المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية.