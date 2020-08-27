شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.
المباراة يحتضنها ملعب القاهرة الدولي وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة حصرياً عبر شاشتها.
الزمالك يحتل المركز الثاني بـ42 نقطة والمقاولون رابعاً بجدول ترتيب المسابقة بـ 37 نقطة.
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