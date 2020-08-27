شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: الإصابة منعت سيد عبدالحفيظ من الانضمام للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاوضاته من قبل مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي٬ ونجم الفريق الأحمر السابق للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء.
وقال «زادة» في تصريحات على قناة «تن»: «سيد عبدالحفيظ وقع للزمالك في فيلا المندوه الحسيني وكان قاب قوسين أو أدني من الانضمام إلى الزمالك»
وأضاف: «إصابة سيد عبدالحفيظ حالت دون انضمامه إلى الزمالك، وكان يوجد أزمة في تجديد عقده مع الأهلي خلال تلك الفترة».
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