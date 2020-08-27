شكرا لقرائتكم خبر عن والد مروان محسن بعد تسجيل نجله هدف الفوز على الجونة: نيته سليمة ويحب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محسن ثروت، والد اللاعب مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نجله يحب النادي الأهلي، وما حدث له من عدم تسجيل، هو سوء توفيق يصادف أي مهاجم في العالم.

وأضاف والد مروان محسن، خلال تصريحات تليفزيونية: «مروان نيته سليمة ويحب الأهلي، وعدم تسجيله ليس نهاية المطاف، ففريقنا يحتل صدارة الدوري».

واستكمل حديثه، أن الهجوم على مروان محسن أثر بشكل سلبي على اللاعب وأسرته بالكامل، إلا أن دعوات محبيه ودعم النادي وزملائه له دفعه للتسجيل في مباراة اليوم.

واختتم تصريحاته: «مروان نجلي مثل النسمة والجميع يحبه ويكفي أن الجميع وقف بجانبه، وطه إسماعيل أرسل لي اعتذار عن انتقاده».