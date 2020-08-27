شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف مباراة الزمالك والمقاولون ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت أزمة ملعب مباراة الزمالك والمقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ويحتضن ملعب استاد القاهرة لقاء الزمالك والمقاولون العرب، بعد الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة باستضافة الملعب مباراة الليلة. ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يأتي المقاولون رابعاً بـ 37 نقطة. وكان الزمالك قد حسم مواجهة الدور الأول لمصلحته بهدفين مقابل هدف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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