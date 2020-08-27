شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الدوري ما زال في الملعب.. وفايلر لم يُحضّر للقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن بطولة الدوري في الملعب طالما أن فارق النقاط يسمح بالتعويض.

وأضاف أنور خلال تصريحات لقناة صدى البلد: «كارتيرون يركز بشكل كبير الفترة الأخيرة على تدوير اللاعبين وتصعيد الناشئين».

وأضاف: «كارتيرون لجأ إلى الناشئين حتى يطبق مبدأ التدوير في الفريق وتجنب الإصابات».

وأتم: «فايلر لم يجهز الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك بشكل جيد، كما أن الفوز بالقمة بطولة».