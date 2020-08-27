شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يمنح أسرة الشهيد محمد زين عضوية عاملة بنادي ‏الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بمكتبه في مقر النادي الأبيض، أسرة شهيد الشرطة محمد زين.

وعبر رئيس الزمالك، عن سعادته بزيارة أسرة الشهيد، وأبنائه الصغار، معلناً عن منح الأسرة بالكامل العضوية العاملة المجانية بالنادي.

وقال مرتضى منصور، أثناء استضافته والدة الشهيد، «الشهداء جميعاً سواء، فيكفي أنهم قدموا حياتهم حتى نستطيع أن نعيش في سلام ونستمتع بالحياة حاليًا».

وأكمل مرتضى منصور تصريحاته مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من يقوم بتكريم أسر الشهداء، مشيراً إلى أنه أمر يدفعنا جميعًا للفخر بهؤلاء الأبطال، متمنيًا أن يكون على محمد زين ابن الشهيد لاعبًا في المستقبل بفريق الزمالك.