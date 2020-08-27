حمادة أنور: أثق في قدرة الزمالك ‏على التتويج بدوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاؤله الشديد وثقته في قدرة فريق الكرة بالنادي على التتويج برابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2019-2020. ويواجه الزمالك الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أطاح بطل مصر بالترجي التونسي حامل لقب آخر نسختين من ربع النهائي. وقال «أنور» في تصريحات لقناة صدى البلد: «متفائل بفوز الزمالك ‏بدوري الأبطال، بعدما فاز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا وإشبيلية ‏بالدوري الأوروبي للمرة السادسة‎». الجدير بالذكر أن الزمالك قد نال لقب دوري الأبطال في 5 نرات سابقة، وتتطالبه أنصاره بتحقيق النجمة السادسة خلال نسخة العام الجاري.‎ الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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