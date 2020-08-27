شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الزمالك سيحسم صفقة رمضان صبحي لو أراد ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء تسعى للحفاظ على القوام الحالي للفريق، والتجديد لأي لاعب ينتهي عقده.

وأضاف «أنور» خلال تصريحات تليفزيونية: «الزمالك لو لديه رغبة في التعاقد مع رمضان صبحي سيحسم الصفقة».

وكان رمضان صبحي قد أبلغ الأهلي رغبته في اللعب بقميص بيراميدز ورفض عرض النادي الأحمر.