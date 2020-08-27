شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الزمالك سيحسم صفقة رمضان صبحي لو أراد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء تسعى للحفاظ على القوام الحالي للفريق، والتجديد لأي لاعب ينتهي عقده.
وأضاف «أنور» خلال تصريحات تليفزيونية: «الزمالك لو لديه رغبة في التعاقد مع رمضان صبحي سيحسم الصفقة».
وكان رمضان صبحي قد أبلغ الأهلي رغبته في اللعب بقميص بيراميدز ورفض عرض النادي الأحمر.
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