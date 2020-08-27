شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير برشلونة الغاضبة تطالب ببقاء ميسي.. وحملة لسحب الثقة من رئيس النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت الأجواء مشتعلة داخل جدران نادي برشلونة الإسباني منذ إفشاء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن رغبته في الرحيل عن فريقه الكاتالوني خلال هذا الصيف، مما جعل النادي الإسباني تحت الحصار من قبل الجماهير الكتالونية التي ترفض بشدة رحيل نجمهم عن الفريق وانتقاله لآخر.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، اقتحم عدد من جماهير برشلونة معلب كامب نو، مساء أمس، لمطالبتهم بالإبقاء على ليونيل ميسي داخل صفوف الفريق الكتالوني خلال هذا الصيف ولأعوام مقبلة، وإقالة جوزيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة من منصبه لكثرة خلافاته مع النجم الأرجنتيني.

وأكد التقرير الإسباني، أن رجال الأمن الخاصة بالنادي الإسباني حاولت فض تجمهر المشجعين ولكنهم فشلوا لكثرة عددهم، مما جعل الأمر يتطلب تدخل قوات الشرطة والتى بالفعل نجحت في النهاية من إخلاء ملعب كامب نو وتفريق المشجعين.

ويحاول المرشحون الرئاسيون المحتملون على منصب رئاسة برشلونة، باستكمال عملية التصويت لسحب الثقة من جوزيب باتوميو، وإجراء انتخابات مبكرة للحفاظ على خدمات ليونيل ميسي، خاصة وأن عمليات جمع التوقيعات لسحب الثقة من المجلس الحالي بلغ عددها 16 ألف توقيع.