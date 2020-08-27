شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يوجه الشكر إلى أحمد شوبير لتصحيحه معلومة خاطئة بشأن «عبدالوهاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، شكراً خاصاً للإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وقال ميدو في تصريحات على شاشة قناة النهار: «بالأمس ذكرت أنه لم يتم تعويض أسرة الكابتن محمد عبدالوهاب مادياً بعد وفاته، لكن أشكر الكابتن أحمد شوبير لتصحيح المعلومة وتوضيحه لصرف قيمة عقد اللاعب بالكامل لأسرته بعد ذلك».

أشار ميدو إلى أن كان هدفه الأساسي هو التأمين على اللاعبين مشدداً على أن ذلك ليس تفضل على اللاعبين بل حقهم الطبيعي.

وأكمل حديثه: «تواصلت مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لتفعيل بند التأمين على اللاعبين، وسيكون هناك خطوات جادة خلال الفترة المقبلة، هذه ضمن أهداف رسالتي الإعلامية».