موهبة جزائرية تشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موهبة جزائرية تشعل الصراعبين برشلونة وريال مدريد

الخميس 27 أغسطس 2020

الخليج 365

تلقى الجزائري ريان آيت نوري لاعب فريق أونجي الفرنسي، عرضا رسميا من العملاق الإسباني الجريح برشلونة، من أجل تدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل.



برشلونة يبحث عن تجديد الدماء بعد التعاقد مع المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي تولى المسؤولية مؤخرا خلفا للمقال كيكي سيتين.

ستيفان مولان مدرب أونجي قال في تصريحات لإذاعة أرامسي، إن كل المؤشرات توحي برحيل النجم الصاعد عن تشكيلته، مشيرا إلى أن نيل اهتمام فريق عملاق مثل برشلونة، يدفع اللاعبين وبشكل آلي لقبول العرض.

خارق للعادة

مولان أوضح أن نوري الجزائري الأصل ورغم صغر سنه، وهو الذي لم يتجاوز الـ19 من عمره، إلا أنه يسير بخطى ثابتة لمقارعة الكبار وفرض نفسه مع فريق كبير للغاية بداية من الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال في هذا الشأن: "ريان موهبة.. إنه لاعب بمؤهلات خارقة للعادة، وهو جاهز للعب في المستوى العالي، وأنا مقتنع بأنه سيغادر فريقنا خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن المقترح الذي وصله من برشلونة جاد الى أبعد الحدود، وبالتالي فإننا نحضر أنفسنا من الآن لعدم الاعتماد عليه، وتمكين البدلاء من فرض أنفسهم بشكل تدريجي معنا".

نصيحة مولان

لم يفوت مولان الفرصة، من أجل توجيه نصيحة مهمة للاعبه نوري، مطالبا إياه بتفادي الانتقال لفريق كبير مثل برشلونة بصفة مباشرة، لأن الأمور لن تسير مثلما يشتهيه، خاصة وأن المنافسة في صفوف هناك مختلفة تماما عما تعود عليه في فرنسا.

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وقال: "انتقاله إلى برشلونة لا يعني أنه سيلعب بصفة مباشرة، وبأنه سيكون لاعبا أساسيا دون أي نقاش".

وأضاف: "هو سيلعب مع ناد كبير لأنه موهوب، وإن أراد مواصلة تطوره بشكل تدريجي، مثلما كان عليه الحال منذ انطلاقة مشواره الاحترافي، فإن الخيار الأمثل بالنسبة له يبقى التواجد مع فريق ما بين برشلونة وأونجي، للتعلم أكثر وبعدها الانتقال إلى البارسا".

السيناريو الكارثي

المدرب الفرنسي اختتم تصريحاته ونصائحه للجزائري اليافع، مؤكدا بأن إمكانية عيشه لسيناريو كارثي يؤثر ويحطم مشواره الكروي أمر وارد، خاصة وأن مواهب كثيرة سبق وأن مرت على برشلونة، ولكنها فشلت في التعبير عن إمكانياتها، لأنها لم تختر الوقت المناسب لتلك الخطوة.

وأتم بقوله:"تنقل نوري الى هناك من أجل لعب دور البديل للمخضرم جوردي ألبا سيكون خيارا فاشلا، لأن البقاء على كرسي الاحتياط هو آخر ما يحتاجه في هذه الفترة، بل يجب عليه التركيز على لعب أكبر عدد ممكن من المباريات لمواصلة تطوره وتفجير موهبته وفقط".

اهتمام ريال مدريد

موقع "لو 10 سبور"، المتخصص في أخبار الانتقالات، كشف في وقت سابق أن ريال مدريد وضع اسم ريان آيت نوري ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق خلال الميركاتو الحالي.

ويبحث النادي الملكي عن تقوية صفوفه بمواهب جديدة تحسبا للموسم المقبل، الذي سيسعى خلاله الفريق للفوز من جديد بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فقدانه خلال الموسمين الأخيرين.

وحسب المصدر، فإن ريال مدريد يخطط لإيجاد بديل لنجمه البرازيلي مارسيلو الذي يلعب مع الفريق منذ سنة 2007، ويمتد عقده معه حتى عام 2022.