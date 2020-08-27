شكرا لقرائتكم طنطا يستدرج الاسماعيلي على استاد الاسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج طنطا نظيره الاسماعيلى في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها أبناء السيد البدوى بعد الخسارة من الطلائع بهدف دون رد في الجولة الأخيرة فيما تعادل الدراويش مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 2 وتعادل في 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 وتعادل في مثلهم وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

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وطالب محمد صلاح المدير الفني لطنطا لاعبيه بمواصلة التمسك بأمل البقاء بين الكبار ومحاولة الاستفادة من تراجع الاسماعيلى هذا الموسم لتحقيق فوز يساهم في تصحيح مسار الفريق بملعبه، في المقابل سيقود الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة مهمة قيادة الاسماعيلى فنياً في هذه المباراة بشكل مؤقت عقب قرار النادى برحيل الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني عن منصبه بسبب سوء النتائج ويسعى الفريق الاصفر لتحقيق الانتصار الأول بعد غياب في خمس مباريات متتالية للتخلص من المراكز المتأخرة في المسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام الاسماعيلى مكون من :" محمد أشرف ، إيهاب سمير، محمد الشاذلي، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي ، حسام غالي، محمد أسعد، وليد عادل ، جون أفيري، أحمد الألفي، إسلام فؤاد".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام طنطا مكون من :"محمد مجدى - أحمد أيمن – محمد هاشم – محمد مجدى الجمل – أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش - بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – مدحت فقوسة - محمد حمدى زكى".