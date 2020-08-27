شكرا لقرائتكم وجيه أحمد: الحكام المصريين شرفاء ومؤهلين بنسبة 100% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، باتحاد الكرة المصري، بدور تقنية الفيديو "الفار"، خلال مباريات الدوري العام هذا الموسم مؤكدا أن أن الحكام المصريين، ومستواهم في الدوري المصري الممتاز، كما أشاد

وقال رئيس لجنة الحكام في تصريحات لبرنامج ملعب أون : "الحكام المصريين شرفاء ومؤهلين بنسبة 100% ومحترمين، والآن أصبح العائد المادي مناسب لهم، فـ 5000 جنيه في المباراة رقم مقبول".

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وأضاف: "لا يجوز الإعلان عن عقوبات الحكام، والفيفا لا يعلن عن عقوبات الحكام، ويتم الإعلان عن ذلك إذا كان هناك سلوك خاطئ من الحكم، مثل الإهمال في الذهاب للمباراة مما أدى إلى تأخيرها أو إلغاؤها، أو التحدث في الإعلام دون إذن لجنة الحكام".

وتابع : "نتقدم بمذكرة لاتحاد الكرة ضد كل من يسئ للتحكيم في المباريات، ونستخدم الفار لتحقيق العدالة في الدوري المصري، حتى لا يأتي فريق ويتحدث عن تسبب الأخطاء التحكيمية في هبوطه للدرجة الثانية، والسماعات الجديدة تتناسب مع الفار ولاقت استحسان كبير من الحكام خلال المباريات الأخيرة".