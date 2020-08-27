مرتضى منصور يطالب "حميد أحداد" بالعودة سريعًا للزمالك: إعارتك انتهت..ولانريد تقديم شكوى لـ "فيفا"

طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللاعب حميد أحداد، نجم الفريق المعار لـنادي الرجاء المغربي والذي انتهت إعارته منذ 30 يونيو الماضي بالعودة سريعًا للزمالك.

وقال "منصور" خلال فيديو تم بثه عبر قناة "الزمالك" : عليك العودة سريعا لـ الزمالك في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن إعارته انتهت، ولابد أن ينضم للفريق مرة أخرى.

وأضاف أن الزمالك لا يرغب في تقديم شكوى رسمية لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضده، وضد فريق الرجاء؛ حتى لا يتسبب في أي ضرر لكليهما.

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وتابع "رئيس الزمالك": حميد أحداد عليه أن يعود ليكمل الثلاثي المغربي أوناجم وأشرف بن شرقي، مؤكدا أن لاعبي الزمالك المغاربة خير نموذج للاعب العربي المتميز.

جدير بالذكر يواجه فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب يوم 25 سبتمبر المقبل.