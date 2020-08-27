مؤتمر "فايلر": الأهلي كان سيئا في الشوط الأول..وصالح جمعة اقترب من العودة..وهذا ليس وقت الناشئين

حقق النادي الأهلي فوزا مثيرا علي منافسه الجونة بهدف دون رد، أحرزه اللاعب مروان محسن،في الوقت القاتل من اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال "رينيه فايلر" المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة : بدأنا الموسم بجناحين أحدهما ترك الفريق والاخر مصاب والان نعمل على تجهيز الأجنحة المتاحة.

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وعن عودة "صالح جمعة" قال فايلر: "صالح جمعة بات قريباً من العودة، لكنه بحاجة لمزيد من التطور البدني حتى يكون أفضل في الالتحامات والكرات المشتركة والسرعات داخل الملعب، وسيعود تدريجياً للمشاركة".

وعن عدم الدفع بالناشئين أكد المدير الفني للاهلي ان الناشئون يشاركون في المران، يعيشون الأجواء مع الفريق الأول، لكن هذا ليس الوقت المناسب لهم، سيحصلون على الفرصة لاحقاً، هدفنا الآن تحقيق نتائج وانتصارات.