شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمقاولون اليوم فى الجولة الـ 22 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مباراة المقاولون العرب والزمالك في الجولة الـ 22 للدوري، ويبحث كلا الفريقين عن الفوز في مباراة اليوم في ظل الصراع بينهما علي المركز الثاني في الدوري، وينافسهما فريق بيراميدز، التقرير التالي يستعرض اهم 5 معلومات عن مباراة اليوم.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في التاسعة من مساء اليوم ، وستذاع علي قناة اون تايم سبورت 1 ، وكان الزمالك قد حقق الفوز في المباراة السابقة علي حساب الأهلي الغريم التقليدي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري.

يدخل الزمالك مباراة اليوم محملا بروح معنوية مرتفعة وثقة في الفس لدى لاعبيه عقب الفوز علي الأهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، حيث عقد كارتيرون جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بإيقاف الفرحة بالفوز علي الأهلي واستغلال النتيجة في تحقيق الفوز في المباريات المقبلة لتضييق الخناق علي الأهلي متصدر الدوري وكذلك للاستعدادا الجدي لمباراتي الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتهما في شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين.

التشكيل المتوقع للزمالك

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، ومن المتوقع ان يبدأ كارتيرون بمحمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة الذي يعود للمشاركة عقب انتهاء إيقافه وكذكل لغياب محمد عبد الشافي الذي اجري جراحة لتثبيت عظمة الترقوة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، امامهما احمد سيد زيزو واوباما واشرف بن شرقي، ومصطفي محمد مهاجم صريح.

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غيابات المقاولون

ويعاني المقاولون من عدة غيابات في لقاء الزمالك، أبرزها إبراهيم عادل مدافع الفريق الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، كما يغيب أيضاً المهاجم الشاب يوسف حسن بسبب اصابة الأنكل، وكذلك طاهر محمد طاهر بسبب إصابته في العضلة الأمامية.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 42 نقطة ، جمعها من 21 مباراة ، واحرز لاعبوه 28 هدف ودخل مرماه 15 هدف.

ترتيب المقاولون في جدول الدوري

يحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.