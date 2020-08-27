شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يغلق صفحة سموحة ويبدأ الاستعداد للإنتاج الحربى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، صفحة مباراته مع سموحة التى أقيمت عصر أمس الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ومن المقرر أن يبدأ الفريق استعداداته لمباراته المقبلة مع الإنتاج الحربى بدون راحة فى ظل ضيق الوقت بين المباراتين، حيث تقام مباراة الإنتاج فى الثالثة والنصف عصر السبت المقبل على استاد السلام والأهلى فى الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسى أمام سموحة تدريبات إستشفائية فيما سيخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً وهم: كيفين موهيرى وفرانك ستيفن وحسام باولو ومحمود سامى وأحمد علاء وكريم ممدوح وأحمد هانى ومصطفى محمود واسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود عاطف وأبو بكر ديارا ومحمد سمير سعد.

وتعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم سموحة عن طريق الاوغندى ديريك نيسيبامبي فى الدقيقة 47 بعد متابعة للكرة العرضية التى أرسلها زميله صلاح محسن ليودع الكرة فى المرمى الخالى من حارسه فيما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 97 من عمر المباراة.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 22 ويحتل المركز الثالث عشر بمسابقة الدوري فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 28 فى المركز السابع.

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وشهدت الدقائق الاخيرة إثارة بين الفريقين ، حيث ألغى أحمد الغندور حكم المباراة هدفا لطلائع الجيش بسبب وقوع المهاجم ناصر منسي في التسلل ، ثم سجل كريم طارق هدف التعادل وبعدها احتسب أحمد الغندور ركلة جزاء للطلائع فى الدقيقة 101 وأهدرها عمرو جمال.

وفى وقت سابق، أبدى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، ثقته الشديدة فى قدرة لاعبى فريقه على قلب الموازين بالدور الثانى للدورى، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "خضنا فترة إعداد مميزة خلال فترة توقف المسابقة، لعبنا مباريات ودية عديدة ولمست فيها ارتفاع اللياقة البدنية والفنية للاعبين مع توالى المباريات والتدريبات فى معسكرنا ببرج العرب".

وأضاف عبد الحميد بسيونى: "قدمنا مستوى متميزا فى كل الوديات حتى مباراة الزمالك التى لعبناها بصفوف ناقصة بعد حالة الطرد استطعنا الحفاظ على وتيرة الأداء وخرجنا بتعادل إيجابى وهذا مؤشر جيد على تماسك الفريق".

وتابع المدير الفنى للطلائع: "لدى ثقة كبيرة فى قدرات لاعبى الفريق لتقديم مستوى متميز بالدور الثانى للدورى بعد النتائج السلبية فى الدور الأول للمسابقة، وقادرون على تعديل وضع الطلائع بجدول ترتيب الدوري".