شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الثغر يسعى لعبور كمين حرس الحدود على استاد الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإتحاد السكندرى نظيره حرس الحدود في تمام الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في ديربى سكندرى يدخله الفريقين بظروف متشابهة حيث تعادل زعيم الثغر مع وادى دجلة سلبياً في الجولة الأخيرة فيما تعادل حرس الحدود مع الاسماعيلى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

يحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وطالب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة رحلة الزحف نحو المربع الذهبى في ظل الكوكبة المميزة من اللاعبين داخل صفوف الفريق في المقابل حذر محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه من خطورة الاستهانة بزعيم الثغر مشدداً على ضرورة التركيز من أول دقيقة في المباراة بغية الظفر بالثلاث للنقاط لدخول المنطقة الامنة في جدول المسابقة.

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ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام الحدود مكون من :"عماد السيد - السيد سالم – إسلام جمال – محمود رزق – أسامة عزب - نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور – محمد الصباحي – أحمد رفعت - خالد قمر".

ويبدو التشكيل المتوقع للحرس أمام الاتحاد مكون من :"أحمد السعدني ، حسن مجدي، محمد الشبيني، محمد تاحا، خالد سامي، حامد خالد، أحمد فليكس، مصطفى جمال ، توني جوميز، محمد جرندو ، توني أوكاسا".