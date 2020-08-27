ياسر عبد الرؤوف: دور "الفار" فى المباريات استشارياً ولا يحسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر عبدالرؤوف الحكم الدولي السابق، أن الحكم يلجأ للفار في أربع حالات فقط خلال المباراة، الحالة الأولى في ركلات الجزاء، والثانية الأهداف، والثالثة الطرد المباشر، والحالة الرابعة تحديد الهوية.
وقال عبدالرؤوف في تصريحات تليفزيونية، إن الحكم صاحب القرار الأول والأخير في المباراة ودور الفار استشاري فقط للحكم وليس حاسم، مؤكدا أن الحكام يعانون من سوء تصوير المباريات خلال استعانته بالفار في الحالات التي تتطلب الاستعانة بها.
من ناحية أخرى كشف مصدر باتحاد الكرة أن تدخل الـvar فى لعبة طرد أليو ديانج لاعب الأهلى فى مباراة الجونة بالدورى أمس سليم، حيث استدعى حكم الفار محمود البنا، حكم الساحة إبراهيم نور الدين من أجل منح ديانج طردا مباشرا، ولكن نور الدين بعد مشاهدة اللعبة تأكد من أنها لا تستدعى منحه الكارت الأحمر مباشرة لذا تم منحه الكارت الأصفر الثانى ثم الطرد.
وأوضح المصدر أن تدخل الفار فى هذه الحالة سليم ولا يوجد تعارض بينه وبين بروتوكول الحالات التى يتدخل فيها الفار، موضحا أنه فى حالة تظلم الأهلى على قرار طرد اللاعب لن يتم إلغاؤه لأن القرار سليم ولا يوجد خطأ فى تدخل الفار.
ويُجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري بالنادي الأهلي تحليل دم في التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها مساء السبت المقبل، وتأتي خطوة تحليل الدم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التي كانت تجري قبل المباريات بيومين.
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