شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: دور "الفار" فى المباريات استشارياً ولا يحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر عبدالرؤوف الحكم الدولي السابق، أن الحكم يلجأ للفار في أربع حالات فقط خلال المباراة، الحالة الأولى في ركلات الجزاء، والثانية الأهداف، والثالثة الطرد المباشر، والحالة الرابعة تحديد الهوية.

وقال عبدالرؤوف في تصريحات تليفزيونية، إن الحكم صاحب القرار الأول والأخير في المباراة ودور الفار استشاري فقط للحكم وليس حاسم، مؤكدا أن الحكام يعانون من سوء تصوير المباريات خلال استعانته بالفار في الحالات التي تتطلب الاستعانة بها.

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