محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:
باللائحة| هل أخطأ الحكم في الاستعانة بـ"VAR" لطرد ديانج؟
بالفيديو| مروان محسن ينفجر بهدف قاتل في الجونة
ديانج يغيب عن الأهلي أمام المصري للإيقاف
طبيب طلائع الجيش يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة عمار حمدي
بسبب ميسي.. جماهير برشلونة تقتحم ملعب كامب نو (فيديو)
مرتضى منصورلـ "أحداد": أرجع عقدك انتهى.. ولانريد تقديم شكوى لـ "فيفا"
أوناجم: اللاعبون في الزمالك يساندونا.. وبنشرقي: جئنا من أجل البطولات
مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة ينتظر موافقة الأمن على ملعب لقاء الزمالك والمقاولون
فيديو: خالد جلال يكشف كواليس أزمة مباراة المصري
الأهلي يوضح في بيان رسمي 6 أسباب لرفض دعوة مرتضى منصور
والده: إحراز مروان للهدف دليل على أنه يسير بشكل جيد
عبد الحفيظ: نريد تخطي مباريات الدوري للتركيز على بطولة أفريقيا.. وسعيد بهدف مروان
إلغاء المسحة.. الأهلي يخضع لتحليل دم للكشف عن كورونا قبل لقاء المصري
مروان محسن: لا ألتفت للانتقادات.. وسنعود لمستوانا الطبيعي
العشري: لاعبو المصري يشعرون بإعياء في الملعب بعد التعافي من كورونا
الشناوي: مروان أفضل مهاجم في مصر.. ولا نراعي إلا غضب الجماهير
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. "انفجار مروان".. اقتحام جماهير برشلونة "كامب نو".. ورسالة مرتضى لـ"أحداد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.