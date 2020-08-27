محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاعب فريقه المُعار لصفوف لنظيرهم الرجاء المغربي بالرجوع بحجة انتهاء عقده.
وقال منصور ـ عبر مقطع فيديو بثته قناة ناديه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس ـ موجهاً حديثه للاعب:"ياحميد يامحترم.. ارجع عقدك انتهى يوم 30 يونيو ولا نريد تقديم شكوى لفيفا حتى لا نتسبب في ضررك أنت والرجاء".
وأتم رئيس الزمالك حديثه وبجواره الثنائي المغربي بالفريق أوناجم وبنشرقي، بقوله:"ارجع حتى نُكمل الثلاثي المغربي".
وكان نادي الرجاء قد أعلن في يوليه 2019 ضم المحترف المغربي بصفوف الزمالك، حميد أحداد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ويلتقي الزمالك نظيره الرجاء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ذهاباً في المغرب يوم 25 سبتمبر المقبل، على أن يخوض لقاء الإياب في مصر يوم 2 أكتوبر القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصورلـ "أحداد": أرجع عقدك انتهى.. ولانريد تقديم شكوى لـ "فيفا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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