أوناجم: اللاعبون في الزمالك يساندونا.. وبنشرقي: جئنا من أجل البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المحترف المغربي في صفوف فريق الزمالك، محمد أوناجم، إن رئيس ناديه، مرتضى منصور دائماً ما يدعمه بكلام جيد.

وأضاف أوناجم ـ عبر مقطع فيديو بثته قناة الزمالك وهو بجوار مرتضى منصور وزميله بنشرقي ـ :"أشكر أيضاً اللاعبين الذين يساندونا وجعلونا نشر أننا في المغربي وإن شاء الله المواسم القادمة نحصد البطولات لأن الزمالك نادٍ كبير ينافس على البطولات".

ومن جانبه قال بنشرقي ـ عبر مقطع الفيديو ذاته ـ رداً على سؤال مرتضى منصور إذا ما كان لديه شيئاً ليضيفه بـ:"دائماً يتحدثون عنك باحترام لأنك تحترمنا منذ انضمامنا للفريق".

وأتم بنشرقي حديثه بـ :"جئنا من أجل البطولات ونكسب حب جمهور الزمالك وإن شاء الله القادم أفضل".