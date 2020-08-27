محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال المحترف المغربي في صفوف فريق الزمالك، محمد أوناجم، إن رئيس ناديه، مرتضى منصور دائماً ما يدعمه بكلام جيد.
وأضاف أوناجم ـ عبر مقطع فيديو بثته قناة الزمالك وهو بجوار مرتضى منصور وزميله بنشرقي ـ :"أشكر أيضاً اللاعبين الذين يساندونا وجعلونا نشر أننا في المغربي وإن شاء الله المواسم القادمة نحصد البطولات لأن الزمالك نادٍ كبير ينافس على البطولات".
ومن جانبه قال بنشرقي ـ عبر مقطع الفيديو ذاته ـ رداً على سؤال مرتضى منصور إذا ما كان لديه شيئاً ليضيفه بـ:"دائماً يتحدثون عنك باحترام لأنك تحترمنا منذ انضمامنا للفريق".
وأتم بنشرقي حديثه بـ :"جئنا من أجل البطولات ونكسب حب جمهور الزمالك وإن شاء الله القادم أفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر أوناجم: اللاعبون في الزمالك يساندونا.. وبنشرقي: جئنا من أجل البطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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