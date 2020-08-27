الشناوي "يُبدع".. ومروان محسن "ينفجر" بهدف قاتل للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير: محمد حسام الدين:
أبدع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي وأنقذ فريقه من هدف محقق وصنع الهدف القاتل للفريق أمام الجونة.
وحقق الأهلي الفوز 1-0 على الجونة في مباراة الجولة الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز.
وأرسل أحمد حمدي عرضية خطيرة من ركلة ثابتة إلى داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 74 لتسفر عن انفراد إسلام محارب بالحارس الشناوي، لكن الأخير تصدى للتسديدة؛ ليحمي شباكه من الإصابة.
وفي الدقيقة 90+5 أرسل محمد الشناوي تمريرة خلف الدفاع إلى مراون محسن لينفرد ويسدد تحت ضغط دفاعي كرة قوية مرت إلى الشباك؛ ليمنح الأحمر انتصاراً قاتلاً.
انفجر مروان محسن بعد الهدف في ظل غيابه عن التهديف لفترة طويلة في الدوري، والانتقادات القوية بعد مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك والتي خسرها الفريق 3-1.
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