فايلر: صالح جمعة قريب من العودة.. وهذا ليس وقت الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد رينيه فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي أن صانع ألعاب الفريق صالح جمعة بات قريباً من العودة مجدداً للمشاركة بالقميص الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقب فوز الأهلي (1-0) على الجونة في الدوري قال فايلر: "صالح جمعة يجتهد، بذل مجهوداً كبيراً في الفترة السابقة من أجل العودة".

وأضاف فايلر: "صالح جمعة بات قريباً من العودة، لكنه بحاجة لمزيد من التطور البدني حتى يكون أفضل في الالتحامات والكرات المشتركة والسرعات داخل الملعب، وسيعود تدريجياً للمشاركة".

Advertisements

وعن عدم مشاركة الناشئين والشباب قال فايلر: "الناشئون يشاركون في المران، يعيشون الأجواء مع الفريق الأول، لكن هذا ليس الوقت المناسب لهم، سيحصلون على الفرصة لاحقاً، هدفنا الآن تحقيق نتائج وانتصارات".

وأردف فايلر بالحديث عن اللاعب النيجيري جونيور أجايي قائلاً: "مستواه انخفض وهذا أمر وارد بالنسبة للاعبي كرة القدم، لدي ثقة كبيرة في عودته من جديد لأفضل مستوياته".

وأتم رينيه فايلر تصريحاته قائلاً: "لا نقدم الأداء الذي نتمناه في الوقت الحالي، لكننا نعمل على تطوير الأداء في ظل اللاعبين المتاحين حالياً، وتغيير طريقة اللعب واردة في كل مباراة حتى نستعيد كامل قوام الفريق".