رينيه فايلر يطالب بسرعة تجهيز حسين الشحات قبل مواجهة الوداد المغربي

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي، طالب بسرعة تجهيز حسين الشحات نجم الفريق، قبل مباراة الوداد المغربي المرتقبة. ويصطدم النادي الأهلي بنظيره الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في نهاية شهر سبتمبر المقبل. نهاية شهر سبتمبر المقبل. ويغيب حسين الشحات عن مباريات النادي الأهلي بسبب إجراءه عملية جراحية " الفتاق" خلال فترة التوقف الرياضي. وقال زاهر خلال برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس، " رينيه فايلر طالب بسرعة تجهيز حسين الشحات لمباراة الوداد المغربي المرتقبة، لأن الشحات لاعب مهم ومؤثر في تشكيل الأهلي، خاصة بعد رحيل رمضان صبحي عن الفريق". " رينيه فايلر طالب بسرعة تجهيز حسين الشحات لمباراة الوداد المغربي المرتقبة، لأن الشحات لاعب مهم ومؤثر في تشكيل الأهلي، خاصة بعد رحيل رمضان صبحي عن الفريق". ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، وذلك بعدما فاز أمس الأربعاء على الجونة بهدف، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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