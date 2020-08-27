ميدو يختار تشكيل الأسبوع في الدوري المصري

اختار أحمد حسام ميدو مدرب نادي الزمالك السابق، تشكيل الأسبوع في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وشهد التشكيل تواجد محمود علاء من الزمالك وكذلك محمد عبد الشافي ومحمودحمدي الونش وفرجاني ساسي.
وجاء التشكيل على النحو التالي :
حراسة المرمى :محمود جاد.
خط الدفاع : أحمد أيمن، محمود علاء، محمود
خط الوسط : فرجاني ساسي، عماد حمدي، إبراهيم حسن، كريم طارق، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم : مروان محسن
ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة
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