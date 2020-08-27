ميدو يوجه شكر خاص لشوبير لهذا السبب

وجه أحمد حسام ميدو مدرب نادي الزمالك السابق، الشكر للإعلامي أحمد شوبير ، بعدما أكد حصول أسرة الراحل محمد عبدالوهاب نجم الأهلي السابق، على القيمة المالية لعقد اللاعب.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "بالأمس

ذكرت أنه لم يتم تعويض أسرة الكابتن محمد عبد الوهاب مادياً بعد وفاته، لكن أشكر الكابتن أحمد شوبير لتصحيح المعلومة وتوضيحه لـ صرف قيمة عقد اللاعب بالكامل لأسرته بعد ذلك". أشار ميدو إلى أن كان هدفه الأساسي هو التأمين على اللاعبين مشددا على أن ذلك ليس تفضل على اللاعبين بل حقهم الطبيعي.

وأكد ميدو أنه تواصل مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لتفعيل بند التأمين على اللاعبين، وسيكون هناك خطوات جادة خلال الفترة المقبلة مشددا على أنه يعتبر ذلك من ضمن أهداف رسالته الإعلامية.