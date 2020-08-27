ميدو: التهكم على الزمالك في قناة الأهلي مرفوض والعكس صحيح

يرى أحمد حسام ميدو، ضرورة أن يبحث الأهلي والزمالك عن مصالحهما ولكن دون تعدي طرف على الآخر.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "يجب أن تهدأ الأمور بين مجلسي الأهلي والزمالك ولا يصح أن كل قناة تابعة لنادي تهاجم

وتقلل من النادي الآخر".

أضاف: "عندما يقوم مسؤول في النادي الأهلي أو مدير كرة بالتهكم على الزمالك أو التقليل منه هذا يقلل من النادي الأهلي نفسه، الزمالك اسم ونادي كبير وفكرة التهكم عليه مرفوض تماما".

وتابع:" العكس صحيح بالنسبة لي لا يجب أن يتم التهكم على الأهلي في قناة الزمالك نحن في دولة واحدة ولها قيمة كبيرة وهي مصر".

وختم حديثه قائلا:"الزمالك بالغ في الاستمرار علي "ميتشو"، والتجديد لـ محمود علاء وعبد الغني في هذا التوقيت شئ رائع يُحسب لإدارة الزمالك، بكل تأكيد بطولة الدوري تُعد أكثر قيمة من بطولة الكأس، لكن بطل السوبر هو بطل الكورة في مصر".