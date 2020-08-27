حمادة أنور: متفائل بتتويج الزمالك بإفريقيا بسبب بايرن ميونيخ وإشبيلية

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق يسعى للحفاظ على القوام الحالي والتجديد لأي لاعب ينتهي عقده. وقال حمادة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "متفائل بفوز الزمالك بدوري الأبطال بعدما فاز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا وإشبيلية بالدوري الأوروبي للمرة السادسة". : "متفائل بفوز الزمالك بدوري الأبطال بعدما فاز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا وإشبيلية بالدوري الأوروبي للمرة السادسة". وأكمل: "الزمالك لو لديه رغبة في التعاقد مع رمضان صبحي سيحسم الصفقة". صبحي سيحسم الصفقة". وأضاف: "الفيفا طلب مد عقود المحترفين 4 شهور بدلا من توقف المسابقات 4 شهور بسبب كورونا". يذكر أن نادي بايرن ميونيخ حقق لقب دوري أبطال أوروبا هذا العام للمرة السادسة في تاريخه، وكذلك نادي إشبيلية الإسباني حقق لقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه.

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