الاهلي كان يحق له اعادة مباراة الجونة بعد خطأ مهني فادح من الحكم إبراهيم نور الدين

سقط الحكم الدولي “إبراهيم نور الدين” في هفوة فادحة خلال مباراة الاهلي والجونة، التي أقيمت مساء اليوم الاربعاء ضمن الجولة ال22 من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز صعب للاهلي بهدف دون رد سجله مروان محسن في الدقيقة 95.

وكادت تتسبب هذه الهفوة في مطالبة إدارة الاهلي بإعادة مباراة الجونة إذا ما انتهت بخسارة الفريق أو تعادله، حيث خرج الحكم عن نص القانون حين قرر الاحتكام لتقنية الفار (الفيديو المساعد) لاحتساب بطاقة صفراء ثانية ضد لاعب وسط الاهلي “آليو ديانج” بعد كرة مشتركة مع صانع ألعاب الجونة “إسلام رشدي”، وهو ما لا ينص عليه قانون الفيديو المساعد.

وكان ديانج قد حصل على بطاقة صفراء خلال الشوط الأول، ونال البطاقة الصفراء الثانية بعد رجوع الحكم إلى تقنية الفيديو، وهو الأمر الذي يخالف قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي تم إقرارها مؤخرًا بشأن قواعد استخدام تقنية الفيديو المساعد الـVAR.

وطبقًا للبروتوكول المعمول به من قبل المجلس الدولي لتشريع قوانين كرة القدم (IFAB) بشأن استخدام تقنية الفار، خالف إبراهيم نور الدين اللوائح الأمر الذي كان يُنذر بإعادة اللقاء إذا ما تضرر الأهلي وخسر أو تعادل.

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متى تستخدم تقنية الفار؟

تنص لوائح المجلس الدولي لتشريع قوانين كرة القدم IFAB على استخدام تقنية الفيديو المساعد (الفار) في أربع حالات فقط (الأهداف – ركلات الجزاء – البطاقات الحمراء المباشرة – أخطاء تحديد هوية اللاعب المعاقب).

وأنقذ مروان محسن مهاجم الأهلي، لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، من أزمة كبيرة، حيث كانت تلك المباراة مُهددة بالإعادة مجددًا بسبب الخطأ المهني الذي ارتكبه إبراهيم نور الدين في تطبيق قانون الفار.

وفي حالة أن انتهت تلك المباراة بالتعادل السلبي، كان يحق للنادي الأهلي، المطالبة بإعادة اللقاء، وفقًا للقوانين الخاصة بالتحكيم، خاصة أن الخطأ الذي ارتكبه الحكم إبراهيم نور الدين، سيكون مؤثر على نتيجة اللقاء، علاوة على أنه خطأ في تطبيق القانون.