رياضة | بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صمم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني على تحدي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم النادي وجماهير الفريق.

وشهدت الساعات الماضية، انتشار العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي تؤكد، قيام ميسي بإرسال فاكس رسمي إلى نادي برشلونة، يطلب خلاله الرحيل عن النادي في الصيف، والنادي رفض هذا الأمر وينوي مقاضاة اللاعب في المحكمة الدولية، لأنه لا يوجد حاليا بند في عقده يسمح له بالرحيل مجانا.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن بارتوميو لن يمانع في بيع ميسي هذا الصيف ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه من أي نادي يريده.

Advertisements

وكشفت التقارير أن بارتوميو يفضل بيع ليو ميسي في الصيف الحالي ولا ينوي نهائيا التقدم بإستقالته من إدارة النادي مهما حدث.

كما ذكرت التقارير أن بارتوميو لا ينوي مقاضاة ميسي في حالة إذا كان مصمم على الرحيل عن النادي وسيترك له الحرية في اختيار ناديه بشرط وصول عرض مالي مغري.

ويوجد العديد من الأندية التي تريد ضم ميسي هذا الصيف في حالة رحيله عن النادي بالفعل، أبرزها نادي باريس سان جيرمان وإنتر ميلان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.