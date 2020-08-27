رياضة | ميدو: تحدثت مع الجنايني لتفعيل بند التأمين على اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: تحدثت مع الجنايني لتفعيل بند التأمين على اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أحمد حسام ميدو، بتوجيه الشكر للإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي الأسبق، وذلك بشأن تعويض أسرة محمد عبدالوهاب، لاعب القلعة الحمراء السابق.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أنه ذكر بالأمس أنه لم يتم تعويض أسرة الكابتن محمد عبد الوهاب مادياً بعد وفاته.

وتابع، "وأشكر الكابتن أحمد شوبير لتصحيح المعلومة وتوضيحه لـ صرف قيمة عقد اللاعب بالكامل لأسرته بعد ذلك".

Advertisements

وشدد ميدو على أن هدفه الأساسي هو التأمين على اللاعبين مشددا على أن ذلك ليس تفضل على اللاعبين بل حقهم الطبيعي.

وأوضح ميدو أنه تواصل مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، من أجل تفعيل بند التأمين على اللاعبين.

وأكد على أنه سيكون هناك خطوات جادة خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه يعتبر ذلك من ضمن أهداف رسالته الإعلامية.