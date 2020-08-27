رياضة | تقارير.. قرار ميسي نهائي ولا رجعة فيه مهما حدث

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقارير.. قرار ميسي نهائي ولا رجعة فيه مهما حدث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن قرار رحيل النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي عن صفوف نادي برشبونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية نهائي ولا رجعة فيه مهما حدث.

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وقالت التقارير الصحفية أن ميسي يرغب فى الخروج من صفوف نادي برشبونة هذا الصيف مجانا وهو ما يرفضه إدارة البارسا بقيادة جوزيب ماريا بارتيميو.

يذكر أن ميسي لديه عقد مع نادي برشلونة الاسباني ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لعام 2021 بوجود شرط جزائي يبلغ 700 مليون يورو.

وكان ميسي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل حيث بلغ إدارة برشلونة برغبته فى الرحيل هذا الصيف عن صفوف النادي الكتالوني بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ فى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.