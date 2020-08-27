رياضة | ميدو يختار تشكيل الأسبوع في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يختار تشكيل الأسبوع في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، التشكيل الأفضل خلال الأسبوع المنقضي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تشكيلة ميدو المثالية للجولة المنقضية من الدوري المصري كالتالي:

في حراسة المرمى:محمود جاد

في الدفاع: أحمد أيمن، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الشافي

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في خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي، عماد حمدي

في خط الوسط الهجومي: كريم طارق، بن شرقي، إبراهيم حسن

في الهجوم: مروان محسن

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة.