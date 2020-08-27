رياضة | 3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي عدم رغبته فى استكمال مسيرته الكروية مع نادي برشلونة الاسباني والرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان ميسي قد قدم طلب إلى إدارة نادي برشبونة بقيادة جوزيب ماريا بارتيميو يعلن فيه عن رغبته فى الرحيل هذا الصيف رغم أن عقده ينتهي مع النادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لعام 2021.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي أفضل 3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل نجم برشلونة:

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يأتي فى مقدمة هؤلاء النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يرغب فى العودة من أخري لصفوف الكامب بعد قضاء ثلاث مواسم مع النادي الباريسي.

بالإضافة إلى اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو الذي نجح بقوة التألق والفوز مع نادي بايرن ميونيخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا لتنتهي إعارته رسميا ويعود لصفوف النادي الكتالوني هذا الصيف.

وأخيرا اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي الذي تألق بقوة فى صفوف السيدة العجوز بالسنوات الماضية.