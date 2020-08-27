رياضة | برشلونة يتحرك لضم ديمبلي نجم ليون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتحرك لضم ديمبلي نجم ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد طالب إدارة البلوجرانا بالتعاقد مع أحد نجوم الدوري الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة سكاي سبورت العالمية أن المدير الفني الهولندي أعطى الضوء الأخضر لإدارة برشلونة للتعاقد مع الفرنسي موسى ديمبلي نجم ليون في الصيف الحالي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن برشلونة كان قد أعرب عن رغبته في التعاقد مع نجم ليون الهولندي ممفيس ديباي ولكنه لم يتقدم بعرض رسمي له حتى الآن.

ونوهت الشبكة العالمية أن كومان طلب مؤخرًا من إدارة النادي الكتالوني بالتخلي عن خدمات كلا من الأوروجواياني لويس سواريز والإسباني سيرجيو روبيرتو والكرواتي إيفان راكيتيتش وعدم اعتماده عليهم في تشكيلته في الموسم المقبل.