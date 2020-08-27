رياضة | جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الأهلي على الجونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الأهلي على الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع النادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي الجونة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأربعاء ٢٦ أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرفع النادي الأهلي رصيده إلى ٥٩ نقطة ليظل منفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي الجونة عند ٢١ نقطة في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة اليوم:

1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا.

2- محمد شريف لاعب إنبي، 9 أهداف.

3- سيف الدين الجزيري لاعب الإسماعيلي، 8 أهداف.

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4- وليد سليمان لاعب الأهلي، 7 أهداف.

5- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 6 أهداف.

6- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 6 أهداف.

7- حسام حسن لاعب سموحة، 6 أهداف

8- حسين الشحات لاعب الأهلي، 5 أهداف.

9- أحمد ياسر ريان لاعب الجونة، 5 أهداف.

10- محمود علاء لاعب الزمالك، 5 أهداف.