رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الزمالك أمام نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على أرضية ملعب السلام، في اللقاء الذي سيتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

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وكان الزمالك قد حقق فوزًا كبيرًا على الأهلي، في لقاء القمة في الجولة الحادية والعشرين، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.