رياضة | ميدو: المنظومة الإعلامية تهدد استمرار فايلر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: المنظومة الإعلامية تهدد استمرار فايلر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، رسالة تحذير شديدة اللهجة للمنظومة الإعلامية داخل النادي الأهلي بتدمير مسيرة رينيه فايلر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتحدث ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "المنظومة الإعلامية داخل جدران القلعة الحمراء تهدد مسيرة رينيه فايلر مع النادي الأهلي، بالمبالغة في مدحه والثناء عليه رغم المستويات الأخيرة التي يقدمها".

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وأشار إلى أن رينيه فايلر مدرب جيد جدا، ولكن ميديا الأهلي تدمره ولاتفيده تماما، مضيفا أنه بين كل حين والآخر الجميع يصرح بأن فايلر أفضل من جوزيه، وهذا مايضعه تحت ضغط كبير.

وأضاف، " الثناء على فايلر وضعها تحت ضغوط كبيرة، ولو أخطأ رينيه فايلر في أي مباراة خطأ صغير الجميع يراه كبيرا للغاية، نظرا للمقارنات التي وضعتها ميديا الأهلي في مقارنات مع جوزيه".

وواصل، " يجب أن تتحدث المنظومة الإعلامية دون تحيز مع اي مدير فني، مع التعامل مع رينيه فايلر بواقعية، وكل مدير فني له أخطاء بكل تأكيد".