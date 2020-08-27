رياضة | برشلونة يستفسر عن سعر بديل سواريز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستفسر عن سعر بديل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي برشلونة إلى التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أن تأكد مغادرة الثنائي ليونيل ميسي، ولويس سواريز خارج الكامب نو.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن برشلونة قد تواصل مع إدارة نادي فالنسيا من أجل الاستفسار عن سعر مهاجمه ماكسي جوميز، من أجل التعاقد معه الفتره المقبله.

Advertisements

ويري البلوغرانا أن مهاجم الخفافيش هو خير خليفة للمهاجم الاوروغوياني الذي خرج بشكل نهائي من حسابات الهولندي رونالد كومان.

وكان فالنسيا قد وقع مع جوميز مقابل حوالي 30 مليون يورو لمدة خمس سنوات مع وضع شرط جزائي قدره 140 مليون يورو.

يذكر أن المهاجم الاوروغوياني قد سجل 10 أهداف في 30 مباراة في موسمه الأول مع فالنسيا.