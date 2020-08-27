شكرا لقرائتكم خبر عن «ديلي ميل»: ميسي حسم قراره بالرحيل إلى مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطاني، عن تطور جديد في انتقال ليونيل ميسي، وقال: إن الأسطورة الأرجنتينية اتخذا قرارا نهائيا بشأن مستقبله الكروي المقبل، واتفق على الرحيل لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ورفض كافة العروض المقدمة من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي، ويوفنتوس الإيطالي.

وأعاد التقرير البريطاني للأذهان مشهد من مؤتمر بيب جوارديولا والذي أعلن فيه رحيله عن برشلونة عام 2012، والذي غاب أيضا ليونيل ميسي عن هذا المؤتمر بسبب تأثره عاطفيا لرحيل مدربه الإسباني، ولعدم رغبته بإظهار وجهه لعدسات الكاميرات التي تغطي مؤتمر رحيل جوارديولا وهو في حالة حزن.

كشف التقرير عن إمكانية نادي مانشستر سيتي بضم ليونيل ميسي خلال هذه الفترة كلاعبا حرا مؤقتا لحين فصل القضية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خاصة وأن الأسطورة الأرجنتينية يحاول استغلال البند الموثق في عقده والذي يسمح له بالرحيل حال إبلاغه إدارة البرسا قبل مغادرته بعشرين يوما خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو، والذي يطالب اللاعب الأرجنتيني بتحويل شهر يونيو إلى اغسطس بسبب توقف النشاط الكروي بسبب الجائحة، وهو ما يرفضه النادي الكاتالوني شكلا وموضوعا.

وأكد التقرير، أن مانشستر سيتي سdحصل على توقيع ليونيل ميسي كصفقة إنتقال حر، بواسطة الحصول على خدماته الفنية بشهادة انتقال دولية مؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وتسجيله قبل الموعد النهائي في 5 أكتوبر، وبعد ذلك سيصدر «فيفا» قرارا بشأن الخلاف بين برشلونة ومانشستر سيتي في أوائل العام المقبل، وإذا قرروا بعد ذلك أن ميسي كان محقًا في كونه وكيلًا حرًا فسيكون سيتي في الطريق الآمن، لكن إذا حكم «فيفا» بأن برشلونة كان على حق فقد يضطر سيتي إلى شراء السنة الأخيرة من عقده ويواجه عقوبات محتملة.