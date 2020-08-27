شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف مروان.. الأهلي يعتلي قائمة «+90» في الدوري (تقرير ‏بالفيديو)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل مروان محسن هدفاً مع الدقيقة 90+4 من عمر مباراة فريقه الأهلي أمام نظيره الجونة، ليحسم النقاط الثلاثة للأحمر بمنافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

الهدف يحمل الرقم 8 للأهلي من حيث أهداف (+90) التي سجلها الفريق بالدوري هذا الموسم.

وسجل أحمد الشيخ هدفاً ثالثاً للأهلي في شباك وادي دجلة في الدقيقة 90+3، ثم محمود كهربا مع الدقيقة الأولى من الوقت البديل في مواجهة طنطا، كذلك يحرز المالي أليو ديانج في الدقيقة 90+ من عمر مباراة الأهلي وبيراميدز مسجلاً الانتصار لفريقه، كما عاد محمود كهربا لتسجيل هدف +90 مجدداً في ثلاثية الأحمر بمرمى المصري البورسعيدي.

هدف سادس للأهلي (+90) في الدوري هذا الموسم يأتي بتوقيع ظهيره الأيسر التونسي على معلول في شباك إنبي، كذلك يأتي السابع عن طريق السنغالي أليو بادجي مُكملاً الثلاثية الحمراء في مرمى أسوان، قبل أن يوقع مروان محسن على الثامن بهدف قاتل في مرمى الجونة أمس الأربعاء.

ويعتبر الأهلي هو الفريق الأكثر تسجيلاً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر الشوط الثاني في الدوري هذا الموسم برصيد 8 أهداف، ثم يأتي خلفه كل من الزمالك وبيراميدز برصيد 3 أهداف لكل منهما، حيث جاءت الثلاثية البيضاء في شباك كل من المقاصة وطنطا والأهلي.

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ولن تفلح 6 أندية هذا الموسم حتى الاّن من التسجيل (+90) وهي وسموحة ومصر المقاصة والاسماعيلي وأسوان ووداي دجلة وحرس الحدود.