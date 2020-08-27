شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تضيف بند الـ 50%+1 على مقعد الرئيس فقط في اللائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، بندا في لائحة النظام الأساسي التى يتم حاليا اعدادها وتحديدا شروط الترشح، بتعديل نظام التصويت في انتخابات الجبلاية المقبلة.. وأكد مصدر في اتحاد الكرة إن اللجنة قررت أن يكون نجاح المرشحين بأغلبية الأصوات وتطبيق بند ال50%+1 على مقعد الرئيس فقط، أما باقي المقاعد فمن يحصل على أغلبية الأصوات حتى لو لم يتجاوز ال50% سينجح.

وتلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يخطره فيه بمد فترة عمل اللجنة الخماسية لمدة 4 شهور بحيث ينتهي عملها بنهاية نوفمبر المقبل بدلًا من يوليو الماضي.

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فى شأن مختلف، أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أنه لن يخوض انتخابات الجبلاية المقبلة سواء على منصب الرئيس أو نائب الرئيس حال ترشح المهندس هانى أبو ريدة على كرسى الرئاسة فى الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أنه يرفض خوض الانتخابات إلا على منصب الرئيس وهو ما لن يحدث فى وجود هانى أبو ريدة.

وقال علام فى تصريحات لبرنامج الوقت الأصلى بقناة النيل للرياضة الذى يقدمه خالد لطيف، أنه يوجه رسالة لهانى أبو ريدة بأن يختار النائب الذى يفضله لأنه لن يترشح لهذا المنصب، كما وجه الشكر للجمعية العمومية على ثقتها فيه واتصالاتهم به لخوض الانتخابات.

وقال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، فى تصريحات تليفزيونية لقناة النيل للرياضة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لا يمنح اللجان أو المجالس المنتخبة حق حضور الجمعية العمومية الخاصة به أو أى انتخابات تتعلق بالفيفا، لأن لائحة الفيفا تمنع اللجان المعينة من حضور أو التصويت فى الانتخابات سواء للفيفا أو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".