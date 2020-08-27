شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه: مروان محسن ربنا بيحبه.. والقمة كشفت عورات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أن مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رد على منتقديه بالطريقة المثالية بعدما سجل هدفا في شباك الجونة اليوم.

وسجل مروان هدفا في فوز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "أي لاعب مُعرَّض إنه يمر بمرحلة عدم توفيق، ومروان كان محتاج الهدف ده جداً، اكيد مروان قريب جداً من ربنا عشان كده ربنا كرمه بالهدف ده اللي كان خير الرد علي الناس اللي اتريقت عليه وهاجمته بشكل مُبالغ فيه".

أضاف: "مروان محسن مهاجم كبير جداً وأعلم إمكانياته منذ أن كان لاعباً بـ الاسماعيلي، أُطالبه بالتركيز في الملعب فقط وعدم الاستماع للانتقادات، وان شاء الله يكون الهدف ده انطلاقة لـ عودته من جديد".

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واعتبر نجم الإسماعيلي الأسبق أن السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي كان أحد نجوم الفريق الأحمر في مباراة الجونة بالدوري، قائلا: "بادجي أحد نجوم مباراة الجونة، ولو كنت مكان فايلر سأعتمد علي بادجي أساسياً أمام المصري والحفاظ علي مروان محسن كورقة بديلة" ، مشيرا أن فايلر يمكنه استخدام بادجي في العديد من المباريات الصعبة خاصة أن اللاعب يجيد الضربات الرأسية لذلك هو قادر على فك شفرة أي دفاع قوي.

كما انتقد القيصر، أداء النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة، موضحا: "أجاي عليه علامات استفهام كبيرة في المباريات الأخيرة للأهلي، ويجب أن يتحدث معه أحد" ، مضيفا "حلول الأهلي الهجومية كانت "فقيرة"، تحديداً في الشوط الأول من مباراة الجونة، ولاعبي الأهلي ساعدوا "بيدرو" علي سير المباراة نحو التعادل حتي الوقت القاتل".

وواصل القيصر حديثه قائلا:"بيدرو "المدير الفني للجونة" أدار مباراة الأهلي بشكل جيِّد جداً، واستغل عمله في الأهلي من قبل بشكل أكثر من رائع، بيدرو يعلم جيداً أن الأهلي عند هزيمته في مباراة مثل الزمالك سيدخل المباراة التالية بـ شراسة هجومية كبيرة، ونجح في إيقاف ذلك".

وشدد نجم الإسماعيلي الأسبق أن مباراة الزمالك والأهلي في القمة المصرية 120 كشفت عيوب الفريق الأحمر، قائلا: "مباراة الزمالك "كشفت عيوب الأهلي"، كواليتي لاعبي الزمالك مُختلف عن أي فريق واجهه الأهلي في الفترة الأخيرة، ولما تغلط قصاد الزمالك هتتعاقب".

ختم نجم الكرة المصرية الأسبق حديثه : "مشكلة اللاعب المصري إنه بينزل "مستسلم" أمام الأهلي والزمالك، كان يجب علي لاعبي الجونة استغلال حالة لاعبي الأهلي بشكل أفضل من كده، الجونة أدَّي دفاعياً بشكل جيد جداً، لكن محاولاته علي مرمي الشناوي وتحديداً في الشوط الأول كانت "شبه مُنعدمة" علي الرغم من حالة الأهلي السيئة".