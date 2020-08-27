شكرا لقرائتكم خبر عن طارق التائب يكشف كواليس موعد مباراة اعتزاله بين الهلال والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق التائب نجم الكرة الليبية السابق كواليس تحديد موعد مباراة اعتزاله ضد الأهلي ، قائلا: الموعد الأول كان 28 مارس واتفقت مع محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ عن طريق قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: تركي آل الشيخ الذي تكفل بمصاريف مباراة اعتزال ولكن كورونا أجلت المباراة، وإلى الآن مباراة الاعتزال بين الهلال والأهلي إلا لو حدثت تغيرات.

وعن أبرز اللاعبين في الكرة المصرية رد: أعشق رضا عبد العال وأحمد الكأس وإسماعيل يوسف وطاهر أبو زيد وأحبه بشكل غير عادي ومحمود الخطيب لم أحضره في الملاعب ولكن شاهدت فيديوهاته "فلتة" ولاعب كبير وغير عادي وهاني رمزي وحازم امام وأحمد حسن ومحمد أبو تريكة وأحرف لاعب لعبت أمام في منتخب مصر هو حازم امام كما أنه يرتدي القميص رقم 14 مثلي.

تابع: تامر عبد الحميد ومحمد شوقي وحسني عبد ربه ووائل جمعة من أصعب اللاعبين الذين واجهتهم وهاني رمزي من أفضل المدافعين الذين واجهتهم ومن أبرز المصريين الذين نجحوا في الاحتراف ومن بعده محمد صلاح.

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وبخصوص محمد صلاح علق: ما يعجني في محمد صلاح ورياض محرز وزياش وان كان محرز وزياش نشأوا في أوروبا انما صلاح لم يلعب في الأهلي او الزمالك او الإسماعيلي وهو ملتزم ومنضبط ويعتبر قصة كفاح من بازل إلى تشيلسي ثم اعارة لفيورنتينا وتطور كثيرا في روما مع سباليتي وانتقل إلى ليفربول وتطور كثيرا مع كلوب واستطاع اخراج كل طاقاته.

شدد على أن صالح جمعة لاعب لديه إمكانيات عالية وهو لاعب غير عادي وحرام أن يضيع سنوات من عمره بدون كرة وقلت له أنت تشبهني في الملعب واستغل كرة القدم في صناعة اسمي ولا تفكر في الفلوس وحاول تترك بصمة وتترك ارث بص على اللاعبين الكبار وأول مرة اشوف لاعبين يعملوا متابعة للجماهير بل يحدث العكس.

أضاف: "انا عمري ما جبت جرنال ولا صحيفة رياضية وكنت اشوف سلبياتي قبل الإيجابيات عشان اصحح من نفسي، اللاعب العربي عنده المهارة والامكانيات ولكن الاحتراف عقلية سواء في الانضباط او الالتزام او التعامل مع الاعلام ومع المدربين".