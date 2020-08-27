شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل صافرة "نور الدين" فى إدارة لقاء الأهلى والجونة " فيديو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة - الأهلي X الجولة الـ22 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

النتيجة – فوز الأهلي 1/ صفر

الملعب – استاد القاهرة

الحكم – إبراهيم نور الدين

المساعد الأول – وائل شعبان

المساعد الثاني – أحمد لطفي

الحكم الرابع – محمد عبد الحافظ

تنائي الـ" VAR" – محمود البنا – سعيد حمزة

الـ" VAR" ونور الدين يثيران الجدل وعلامات الاستفهام

الدقيقة 62 من عمر اللقاء تثير جدلا كبيرا عندما استدعى الفار طبقا للبرتوكول الحكم للشاشة وعاد نور الدين ليعلن عن قرار مثير للجدل وعلامات الاستفهام بإشهار الحمرا " انذار ثاني " البطاقة الصفراء للاعب الأهلي اليوديانج لمخالفة مع اسلام رشدي عندما تدخل بقدمه في ركبة رشدي وكانت أيضا تستحق الطرد مباشرا والجدل يأتي ان الفار لا يتدخل في الإنذار الثاني، كما ان الكابينة لم تتدخل في الدقيقة 12 عندما كان يستحق اليوديانج البطاقة الحمراء وليس انذار كما فعل نور الدين كما لم يتدخل في المخالفة التي كانت على الأهلي قبل تمريره الشناوي الكرة الى مروان محسن ليسجل هدف المباراة.

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

تمتع الحكم بلياقة بدنية جيد وبذل جهدا كبيرا من التحمل البدني محاولا التواجد في قلب الحدث اغلب فترات المباراة كما انه تابع الهجمات المرتد السريعة بشكل مناسب لكن هذا لم يساعد في اتخاذ القرارات المصيرية في الحالات الجدلية خلال فعاليات المباراة.

Advertisements

الشخصية

ظهر الدولي إبراهيم نور بشخصية مهزوزة خلال ادارته للمباراة بعدما سمح بالاعتراض أكثر من مرة وبشكل غير لائق الى جانب انه لم يكن موفقا في أبرز القرارات الحاسمة خلال اللقاء.

تطبيق القانون ( 45مخالفة – ظهور مهزوز للحكم )

الدولي نور الدين كان على موعد في التدخل بالصافرة والاعلان عن 45 مخالفة على الفريقين في لقاء شهد العديد من الالتحام واللعب بتهور وقوة زائدة كانت تستوجب السيطرة من الحكم طبقا للقانون.

العقوبات الانضباطية (6 بطاقات صفراء – طرد متأخر " لـ اليوديانج ")



أشهر الحكم البطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة في 6 مناسبات لرباعي الجونة خالد صبحي ومحمود الشبراوى وإسلام طارق وإسلام محارب كما أنذر ثنائى الأحمر احمد فتحي وايمن أشرف كما أشهر البطاقة الحمراء " انذار ثاني " للاعب الأهلي اليوديانج في الدقيقة 62 في الوقت الذي تغاضى عن طرد نفس اللاعب في الدقيقة 12 عندما لعبر بقوة زائدة مع اسلام رشدى كما اغفل اشهار البطاقة الصفراء لتهور بادجى مع حارس الجونة ولم يكن حاسما مع اعتراضات اللاعبين خاصه احمد فتحي في الدقيقة 73 وعمرو بركات في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

المساعدان

سمح الثنائي باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة خلال فعاليات اللقاء وأشاروا على 6حالات تسلل في توقيت مناسب وكانوا أفضل من الحكم خلال فعاليات المباراة وتعاونوا معه في ادارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الرابع –

لم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية لكن يؤخذ علية انه تواجد كثيرا على مقعد الحكم الرابع خاصه في الحالات التي كانت تحتاج تواجد خارج الخطوط.

إحصائيات المباراة: 45 خطأ –9 ركلات ركنية –هدف –6 حالات تسلل – 6بطاقات صفراء - طرد

الدرجات: الحكم 7.5- المساعد الأول – 8.2 – المساعد الثاني – 8.2– الحكم الرابع – 8.0. – ثنائي الفار- 8.0 .

نور الدين فى حوار مع كابينة الفار