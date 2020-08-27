موعد مباراة الزمالك والمقاولون اليوم فى الجولة الـ 22 للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريقا الزمالك والمقاولون العرب اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدوري، حيث يسعي كلا الفيقين لحصد النقاط الثلاثة في ظل الصراع بينهما علي المركز الثاني في الدوري، وينافسهما فريق بيراميدز.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في التاسعة من مساء اليوم ، وستذاع علي قناة اون تايم سبورت 1 ، وكان الزمالك قد حقق الفوز في المباراة السابقة علي حساب الأهلي الغريم التقليدي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري.

يدخل الزمالك مباراة اليوم محملا بروح معنوية مرتفعة وثقة في الفس لدى لاعبيه عقب الفوز علي الأهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، حيث عقد كارتيرون جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بإيقاف الفرحة بالفوز علي الأهلي واستغلال النتيجة في تحقيق الفوز في المباريات المقبلة لتضييق الخناق علي الأهلي متصدر الدوري وكذلك للاستعدادا الجدي لمباراتي الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتهما في شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، ومن المتوقع ان يبدأ كارتيرون بمحمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة الذي يعود للمشاركة عقب انتهاء إيقافه وكذكل لغياب محمد عبد الشافي الذي اجري جراحة لتثبيت عظمة الترقوة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، امامهما احمد سيد زيزو واوباما واشرف بن شرقي، ومصطفي محمد مهاجم صريح.

فيما رفض كارتيرون اجراء عمليات تدوير واراحة بعض اللاعبين في ظل أهمية المباراة والصراع علي المركز الثاني، بينما يستمر الدفع بمجموعة الناشئين الذين تألقوا في المباريات الأاخيرة وفي مقدمتهم أسامة فيصل وحسام أشرف.

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب المباراة، راغباً في استعادة النتائج الإيجابية بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام نادي أسوان في الجولة 21 بهدف نظيف، والتي أدت إلى تراجع ذئاب الجبل إلى المركز الرابع خلف الزمالك وبيراميدز، وحرص عماد النحاس مدرب الفريق، خلال الأيام الماضية، على وضع حلول سريعة للأخطاء الدفاعية، خاصة بعد استقبال هدف ذاتي في مباراة أسوان.

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وحفز المقاولون لاعبيه بالمكافآت في حالة تحقيق الفوز على الزمالك وفقاً للائحة الفريق، وطالب النحاس لاعبي المقاولون بضرورة استغلال أنصاف الفرص للتسجيل، بعدما أهدر مهاجمو الفريق العديد من الفرص في المباراة الماضية أمام أسوان.

ويعاني المقاولون من عدة غيابات في لقاء الزمالك، أبرزها إبراهيم عادل مدافع الفريق الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، كما يغيب أيضاً المهاجم الشاب يوسف حسن بسبب اصابة الأنكل، وكذلك طاهر محمد طاهر بسبب إصابته في العضلة الأمامية.

من جانبه عقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق، طالبهم فيها بنسيان مباراة الجولة الماضية أمام أسوان، والتركيز في لقاء الزمالك، خاصة وأنهم لم يقصروا رغم الهزيمة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.